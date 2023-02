Na svetovnem prvenstvu tudi smučarji s Štajerske

Vrhunec sezone se danes začenja za alpske smučarke in smučarje. Na svetovnem prvenstvu – moški bodo smučali v Courchevelu, ženske pa v Meribelu, bo tudi nekaj Štajercev.

Visoko bo tokrat na svetovnem prvenstvu znova merila Mariborčanka Ilka Štuhec. V ekipi so tudi Konjičan Tijan Marovt in dva člana celjskega kluba Martin Čater in Anja Oplotnik. Med kandidati za ekipno tekmo pa še celjski mladinec Alen Hriberšek.

Štuhčeva in Čater imata načrtovane tri nastope, in sicer v alpski kombinaciji, superveleslalomu in smuku. Marovt in Oplotnikova sta predvidena za slalomsko tekmo. (Jure Mernik)

Foto: Facebook

