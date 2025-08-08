Na štajerski avtocesti še dve novi gradbišči: pred Slovensko Bistrico in pred Ljubljano

Poleg obnove odseka med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bosta na štajerski avtocesti še dve veliki gradbišči.

Voznike na štajerski avtocesti čaka še več preizkušenj. Že zdaj je promet upočasnjen zaradi obsežne prenove odseka med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, te dni so se dela začela na odseku med Slovensko Bistrico in Framom, obetajo se še dela med Domžalami in Ljubljano.

Obnova odseka Fram–Slovenska Bistrica

Že spomladi so na Darsu napovedali, da se začenja tudi obnova odseka avtoceste med Framom in Slovensko Bistrico, ki lani še ni bil obnovljen. Z deli so že začeli prve avgustovske dni.

Gre za obnovo 11,8 kilometra smernih vozišč, v sklopu katere je predvidena tudi menjava viadukta Devina nad državno cesto proti Pragerskem.

V smeri proti Ljubljani promet do zaključka glavnine letošnjih glavnih na odseku Slovenske Konjice–Dramlje ne bo bistveno oviran, zatrjujeo na Darsu. V smeri proti Mariboru bo promet v tem času potekal ob zapori odstavnega in delno voznega pasu po dveh zoženih pasovih.

Prva faza se bo izvajala do konca novembra 2025, ko bo zapora odstranjena. Druga faza bo sledila po zimski prekinitvi v začetku leta 2026.

“Oblikovana je bila premišljena faznost del, s ciljem čim manjšega vpliva na pretočnost prometa, predvsem v času še trajajoče zapore na odseku Slovenske Konjice–Dramlje,” so zatrdili na Darsu.

Dela v skupni vrednosti več kot 40 milijonov evrov je Dars zaupal konzorciju podjetij VOC Celje in HERING iz Bosne in Hercegovine.

Širitev pred Ljubljano

Dars načrtuje izgradnjo tretjega prometnega pasu na odseku štajerske avtoceste med Domžalami in Ljubljano. Dela bodo predvidoma trajala dve gradbeni sezoni in pol, z običajno prekinitvijo v zimskem obdobju. Kdaj točno se naj bi začela dela, še niso sporočili.

Gre za dela na odsekih avtoceste Domžale–Šentjakob in Šentjakob–Ljubljana (Zadobrova) ter priključkih Ljubljana Šentjakob in Ljubljana Sneberje.

Na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami medtem še predvidoma do konca septembra promet v dolžini približno devet kilometrov poteka po polovici avtoceste, po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje. Dotlej bo v Slovenskih Konjicah zaprt tudi uvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani.

(NK, Foto: Dars)