Ponekod na Štajerskem klestila toča

Nevihte so popoldne zajele številne kraje na Štajerskem. Ponekod je klestila debela toča. Agencija RS za okolje je za vso državo izdala oranžno vremensko opozorilo.

Popoldne so Štajersko zajele nevihte z močnejšimi nalivi, ki jih je lokalno spremljala tudi toča. Toča je klestila ponekod na Celjskem, na Konjiškem, Šentjurskem, Bistriškem, v Savinjski dolini.

Ozračje se bo predvidoma umirjalo po 20. uri, napovedujejo na Agenciji za okolje. V drugem delu noči bodo na jugu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta.

V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in kakšno nevihto. Čez dan se bo od zahoda delno jasnilo. Popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo zapihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 26 °C.

Foto: Facebook/Radio Rogla