Na Srednji šoli Slovenska Bistrica pripravljeni na informativne dneve

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je vse pripravljeno na informativne dneve.

Šolo z več kot 20-letno tradicijo obiskuje 430 dijakov in 50 zaposlenih. »Verjamem, da bomo pritegnili naše goste z zanimivim uvodnim skupnim programom, nato bomo izvedli predstavitve posameznih izobraževalnih programov in še povabili dijake in njihove starše v delavnice na različnih področjih,« napoveduje ravnateljica Iva Pučnik Ozimič.

Vpisujejo v pet izobraževalnih programov. »Najbolj aktualen je vpis v gimnazijski program. Glede na kadrovske potrebe v okolju pa so prav tako aktualni tudi vsi strokovni programi, ki jih izvajamo, to so programi metalurški tehnik, ekonomski tehnik in trgovec,« ocenjuje Pučnik Ozimič, ki šolo vodi že vse od začetka. Meni, da so prepoznavni po kulturi dobre skupnosti. To pomeni: dobra komunikacija med dijaki in profesorji, odprta komunikacija s starši, poleg kakovostnega pouka in odličnih pogojev za delo pa tudi številne dejavnosti na različnih interesnih področjih.

Letos bodo dogradili delavnico

Dodajmo, da ima šola dobre prostorske pogoje za delo, ki pa jih bodo letos še nadgradili. Pravkar pridobivajo gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka k delavnici za metalurške tehnike, ki jo bodo s pomočjo Impola in drugih partnerjev iz okolja opremili s sodobnimi stroji in napravami.

Programu metalurški tehnik na šoli vseskozi namenjajo veliko pozornosti. Bodočim metalurškim tehnikom želijo omogočiti, da pridobijo čim več znanj in dodatnih kompetenc tudi za delo v avtomatizirani proizvodnji in še kje na področju kovinskopredelovalne industrije. Potrebe po tem kadru so v lokalnem okolju in širše zelo velike. Mnoga podjetja dijakom tega programa ponujajo štipendije.

Med štipendisti tudi Impol

Med štipendisti je tudi največja bistriška družba Impol, ki za prihodnje šolsko leto razpisuje 19 štipendij, od tega kar deset za program metalurški tehnik. Utrip Impola, delovne procese in tudi vse podrobnosti o štipendiranju ali opravljanju prakse bodo kmalu predstavili tudi v živo. Bodoče dijake, študente in starše so povabili na dan odprtih vrat Razišči Impol, ki bo 2. marca. (B. Petelinšek, foto: arhiv Srednje šole)