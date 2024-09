Na Srednji šoli Slovenska Bistrica nova delavnica

Srednjo šolo Slovenska Bistrica to šolsko leto obiskuje 440 dijakinj in dijakov. Izvajajo vse razpisane programe: imajo dva oddelka programa splošna gimnazija ter po en oddelek programov ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, metalurški tehnik in tudi oddelek programa trgovec. »Za program trgovec lani ni bilo prijav, letos pa jih imamo kar 20, česar smo zelo veseli,« pravi ravnatelj Marjan Kampuš.

Tudi prizidek za delavniško učilnico za program metalurški tehnik je končan. Delavnica je tudi že povsem opremljena s stroji in napravami, ki bodo omogočali kakovosten praktični pouk.»Veselimo se dela in upamo, da bo tudi to pripomoglo, da bo zanimanje in vpis v program metalurški tehnik še večji,« dodaja ravnatelj. Naložba v novo delavnico je skupno vredna približno 350 tisoč evrov, financirala sta jo občina in ministrstvo. Del opreme (CNC stroj) je doniralo podjetje Impol.

1 od 3

To je največja novost na šoli, ne pa tudi edina. V sklopu investicijsko-vzdrževalnih del so med poletjem med drugim poskrbeli za klimate v skupnem prostoru, prenovili kopalnico v eni garderobi v telovadnici, zamenjali nekaj podov, luči … »Skratka, skrbimo, da šola ostaja moderna in dobro vzdrževana,« pravi Kampuš, ki sicer vodi 47-članski kolektiv zaposlenih. Težav zaradi morebitnega pomanjkanja učiteljev pri njih nimajo. (B. Petelinšek)