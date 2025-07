Na Srednji šoli Sl. Bistrica uspešna matura za 98 % gimnazijcev

Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica so v teh dneh prejeli težko pričakovane rezultate splošne in poklicne mature.

K spomladanskemu roku splošne mature je pristopilo 45 dijakov 4. a in 4. b razreda gimnazijskega programa ter še šest kandidatov, ki so opravljali peti predmet. Medtem ko slovensko povprečje uspešnosti letos znaša nekaj manj kot 92 odstotkov, se lahko Srednja šola Slovenska Bistrica pohvali z odličnim rezultatom – kar 98 % dijakov je maturo uspešno opravilo. Le enemu dijaku je do uspeha zmanjkalo pol točke pri enem predmetu, vendar na šoli še upajo, da bo pritožba uspešna in bo generacija dosegla 100-odstotni uspeh.

V tokratni generaciji se dijaki niso odločali za opravljanje izpitov na višjem nivoju znanja – z izjemo slovenščine, kjer je ta nivo obvezen za vse. Zato tudi ni bilo pričakovati zlatih maturantov. Kljub temu so na šoli ponosni na prizadevnost in vztrajnost dijakov.

Teden dni prej, 7. julija, so spričevala poklicne mature prejeli tudi dijaki programov ekonomski in metalurški tehnik. Mnogi so bili uspešni, za nekatere pa se bodo šolske obveznosti nadaljevale še v jesenskem roku.