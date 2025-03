Na Srednji šoli Sl. Bistrica otvorili metalurško delavnico

Danes dopoldan je Srednja šola Slovenska Bistrica (SŠSB) tudi uradno postala bogatejša za metalurško delavnico. Ravnatelj mag. Marjan Kampuš pojasnjuje, da gre za pomembno pridobitev, saj bodo od zdaj naprej lahko dijakom omogočali, da na šoli opravijo pomemben del praktičnega izobraževanja: »Delavnica je najsodobnejše opremljena, s številnimi stroji, da bodo dijaki lahko spoznavali različne procese dela in na ta način prišli na trg delovne sile bolj usposobljeni.«

Investitor sta Občina Slovenska Bistrica in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Celotna vrednost investicija znaša okrog 350 tisoč evrov. Sredstva za opremo pa je še posebej zagotovilo ministrstvo.

Datum otvoritev metalurške delavnice ni naključje. Otvoritev delavnice sovpada z 20. obletnico otvoritve šole, ki je bila 21. marca 2005. Gre za simboliko – po 20 letih nova pridobitev. Delavnico so s skupnimi močmi uradno otvorili župan dr. Ivan Žagar, Aleksander Sladojević iz Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ravnatelj SŠSB mag. Marjan Kampuš in predstavnik dijakov SŠSB.