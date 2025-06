Na Spodnji Polskavi to soboto večja gasilska vaja

Na območju Spodnje Polskave bo v soboto, 14. junija večja gasilska vaja – sporočajo iz PGD Spodnja Polskava.

Vaja bo potekala med 9. in 12. uro na območju objektov hmeljišča. Zato bo na relaciji med gasilskim domom in območjem vaje dopoldan tudi več gasilskih vozil, reševalcev, vojske in policije. Uporabljene bodo tudi sirene. Gre za zaprt tip vaje, ki je namenjen usposabljanju udeležencev. Ogled vaje zato ni priporočljiv in bo mogoč samo izven ograje, ob dvorcu Frajštajn, dodajajo v PGD Spodnja Polskava.