Na SP za mladince in mlajše člane dva celjska kajakaša

Na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v slalomu za mladince in mlajše člane (U23), ki ga je gostil francoski Foix, sta nastopila tudi dva člana Kajak-kanu kluba Nivo Celje. Bolj poln urnik je imel Jan Ločnikar, ki je tekmoval v kategoriji U23. V posamični konkurenci se je zanesljivo prebil v polfinale, nato pa končal na nehvaležnem 13. mestu. Finale je zgrešil za eno mesto oz. 26 stotink sekunde. Na ekipni tekmi so bili slovenski kajakaši v boju za medaljo, a so na zadnjih dveh vratcih dobili po 50 sekund kazni in končali na 23. mestu. V posamičnem kronometru kajakaškega krosa je Ločnikar osvojil 23. mestu in se kot edini slovenski reprezentant v konkurenci U23 prebil v finalne boje na izpadanje. Svojo pot je nato končal v prvem krogu (osmini finala). V kajakaškem krosu je startal še drugi celjski up Maj Pajk. Med mladinci je v posamičnem kronometru zasedel 39. mesto. (Jure Mernik)