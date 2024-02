Na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče zanimiva informativna dneva

Bodoče dijake so minuli petek in soboto pozdravili tudi na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče.

Na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče za bodoče dijake in študente vsako leto pripravijo zanimiva informativna dneva in jim tako skušajo olajšati odločitev za nadaljevanje izobraževanja.

Na Gimnaziji Slovenske Konjice in Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče so za devetošolce in njihove starše tudi minuli petek in soboto v več terminih pripravili zanimivo predstavitev izobraževalnih programov, obšolskih dejavnosti, uspehov in splošnega utripa na šoli.

V uvodnem delu so jim podrobno predstavili izobraževalne programe, nagovorila jih je direktorica Jasmina Mihelak Zupančič, nato pa so dijaki in profesorji bodoče dijake in njihove starše popeljali po šolskih prostorih, da bi se prepričali, kaj vse šoli ponujata.

Dijaki so pripravili zanimive, atraktivne večmedijske predstavitve, ki jih je popestrila tudi sodobna tehnologija, saj je danes le-ta sestavni del učnega procesa. (NK, Foto: ŠC Slovenske Konjice – Zreče)

Informativni dnevi na konjiški gimnaziji:

Informativni dnevi na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče: