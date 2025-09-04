Na Šmartnem slovesno naznanjajo projekt Od mlina do mlina

V soboto, 6. septembra, se pri Šetorovem mlinu na Šmartnem začenja prvi dogodek v okviru projekta Od mlina do mlina, ki ga izvaja RIC Slovenska Bistrica.

Projekt izpostavlja kulturno-tehnično dediščino mlinov Pohorja. Ti so bili nekoč del številnih domačij, danes pa jih je večina že porušenih. RIC je skupaj s partnerji ustanovil Društvo razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske. To je prvo tovrstno društvo na svetu, s ciljem ohranjanja in razvoja mlinov kot zgodovinske in turistične dediščine.

Dogodek poteka hkrati s Podobami bistriških domačij. Že dan prej, v petek, bodo mlini in mlinarska obrt predstavljeni osnovnošolcem. V soboto, 6. septembra, ob 9. uri pa bo še dan odprtih vrat in slovesnost ob vzpostavitvi čezmejnega muzeja mlinov.

Konec leta bo izšla večjezična monografija o mlinarskih objektih na čezmejnem območju. Obiskovalci in lastniki mlinov so vabljeni k brezplačnemu vključevanju v društvo.