Na Slovaškem zmaga Tamare Zidanšek in Veronike Erjavec

Konjičanka Tamara Zidanšek in Veronika Erjavec sta postali zmagovalki igre dvojic na teniškem turnirju ITF v kraju Trnava na Slovaškem (W75) z nagradnim skladom 60.000 ameriških dolarjev. Četrti nosilki sta do lovorike prišli brez boja v prvem krogu, nato pa sta ugnali tri pare, v finalu z dvakrat 6:4 prvopostavljeni Dalilo Jakupović iz Slovenije in Američanko Sabrino Santamario. Med posameznicami se je Zidanškova (tretja nosilka) z dvema dobljenima dvobojema prebila do četrtfinala, kjer jo je s 4:6, 7:6, 5:7 ustavila kvalifikantka s Češke Julie Struplova. (Jure Mernik)

Foto: Facebook