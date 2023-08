Na širšem Konjiškem preglavice povzročajo plazovi

Obilnejšim poplavam so se ob tokratnih neurjih na širšem Konjiškem izognili. Voda je sicer zalila nekaj objektov, a so jo v občinah Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica odnesli precej bolje kot v nekaterih drugih delih države.

Preglavice pa povzročajo plazovi. Precej dela so z njimi imeli predvsem na Vitanjskem. Tamkajšnji gasilci so jih sanirali oz. prekrivali s folijo dneve in noči, saj so ogrožali hiše, ostalo imetje občank in občanov ter dovozne ceste. Ker je vreme nestanovitno še naprej, domačine prosijo, da spremljajo okolice svojih zemljišč in ob neposredni nevarnosti kontaktirajo številko 112, saj nevarnosti ob vsej namočenosti zemlje verjetno še ni konec.

Foto: PGD Vitanje

