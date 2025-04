Na širšem Konjiškem lani več kaznivih dejanj in prometnih nesreč

Lani so konjiški policisti obravnavali 429 kaznivih dejanj, kar je 37 odstotkov več kot v letu 2023. Preiskanost kaznivih dejanj je bila skoraj 54-odstotna, storilci pa so z njimi povzročili za 650 tisoč evrov.

Tudi prometnih nesreč na območju konjiške Policijske postaje je bilo lani več kot leto pred tem, in sicer za 4 odstotke. V 267 prometnih nesrečah k sreči ni bilo smrtnih žrtev, se je pa 12 oseb huje poškodovalo. Nekaj več kot 10 odstotkov povzročiteljev prometnih nesreč je bilo alkoholiziranih. Več o policijski statistiki minulega leta jutri v lokalnem časopisu NOVICE.

Foto: arhiv PGD Slovenske Konjice