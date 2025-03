Na širšem Celjskem kar dva dobitnika 4 (kuharskih) kap

V Sloveniji in tudi v Celju kulinarika vse bolj pridobiva na veljavi, posledično se tudi restavracije in lokali v knežjem mestu in okolici trudijo ponuditi čim bolj kakovostno kulinarično ponudbo.

Pokazatelj, kako dobro jim uspeva, je tudi podelitev prestižnih kulinaričnih priznanj Gault&Millau, (kuharskih) kap. Letos je zavidljive štiri kape dobila ponovno restavracija Pavus – Grad Laško, na novo pa restavracija iz Novega Celja, Galerija okusov. Po dve kapi so prejeli še bistro Lalu, Stari Pisker Steakhouse in Gostilna Francl. (MH)