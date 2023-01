Na sejmu letos šest sejemskih sklopov s 13 sejmi

Družba Celjski sejem letos pripravlja šest sejemskih sklopov s 13 sejmi.

Prvo sejemsko zgodbo načrtujejo že marca s petimi sejmi, od tega bodo prvič organizirali strokovne Dneve lovstva in Dneve ribištva.

Maja pa bo na vrsti še en nov strokovni sejem, in sicer Komot za področje komunale, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Aprila bo na vrsti 17. Mednarodni industrijski sejem. Gre za največji in najpomembnejši strokovni sejem s področij strojegradnje in orodjarstva (Forma Tool), varjenja in rezanja ter industrije polimerov (Plagkem) in industrijskega vzdrževanja (Terotech) v Jugovzhodni Evropi. Pripravili bodo tudi drugi sejem Lestech. To je strokovni sejem lesnoobdelovalnih strojev, orodij in repromateriala.

Sejemsko leto se bo nadaljevalo še z drugimi sejmi in se bo zaokrožilo septembra, ko bo na celjskem sejmišču potekal 55. Mednarodni obrtno-podjetniški sejem (MOS), kot največja poslovno-sejemska prireditev v Sloveniji z najdaljšo tradicijo.

Letošnjo sejemsko sezono pa bodo na celjskem sejmišču sklenili novembra z 12. sejmom Eroticland.

Več o tem, kaj točno nas še čaka, lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.