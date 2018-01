Na ŠCRS-ju strokovno srečanje učiteljev Obsotelja in Kozjanskega

Šolski center Rogaška Slatina je v sredo gostil 5. strokovno srečanje osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev Kozjanskega in Obsotelja. Namen tovrstnih srečanj je, da se učitelji povežejo, srečajo ter izmenjajo izkušnje in strokovne rešitve.

Vsako leto izberejo temo, ki povezuje tako srednješolske kot osnovnošolske učitelje. Tema letošnjega srečanja, ki se ga je udeležilo okrog 120 učiteljev, je bila koučing in kolegionalno podpiranje. “Ugotavljamo, da je veliko znanja, izkušenj in strokovnih rešitev med učitelji samimi, a morda pogosto ne znamo biti drug drugemu ustrezna podpora pri iskanju rešitev za težave, ki jih ima kolega,” je o izbiri letošnje teme povedala ravnateljica Šolskega centra Rogaška Slatina mag. Dubravka Berc Prah. V prvem delu so učitelji prisluhnili doktorici sociologije in vodilni strokovnjakinji na obravnavanem področju Zori Rutar Ilc, eni izmed največjih strokovnjakinj na področju koučinga v Sloveniji. V drugem delu so potekale tri delavnice, ki sta jih poleg doktorice Rutar Ilčeve vodili magistra Mariza Skvarč in Petra Založnik.