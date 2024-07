Na Rogli že 32 let pripravljajo Šofersko nedeljo: šoferji in avtomehaniki so praznovali včeraj

32. Šoferska nedelja je včeraj potekala na Rogli.

Zbralo se je zelo veliko avtoprevoznikov, šoferjev in avtomehanikov, ki so se na Roglo pripeljali s številnimi tovornjaki. Tradicionalno povorko, s katero vsako leto začnejo praznovanje, so obogatili še starodobniki in motoristi, pa tudi konjsko vprego smo lahko videli.

V ospredju je bilo prijetno stanovsko druženje, ki ga že 32 let prirejajo člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Zreče. V uradnem delu prireditve, ki se je začel s slovensko himno, je bilo zelo svečano. Zbrane so poleg predsednika ZŠAM Zreče Emilijana Fijavža in zreškega podžupana Draga Šešerka nagovorili gostje iz Zveze ZŠAM Slovenije in Agencije za varnost prometa ter nekateri drugi. Sledil je blagoslov vozil, nato pa druženje ob šoferski malici in spremljevalnem programu. Ob tem so pripravili še sejem lokalnih ponudnikov, srečelov, delavnice Agencije za varnost v prometu in nagardne igre pokroviteljev.

Daljša reportaža s podrobnejšim opisom dogajanja bo objavljena v četrtek v tiskanih NOVICAH. (NK)