Na Rogli uspešno izpeljali tekmo, trije Slovenci v izločilnih bojih

Na Rogli so uspešno izpeljali še eno tekmo za svetovni pokal v deskanju na snegu. Letošnji paralelni veleslalom sta dobila Avstrijka Sabine Schöffmann in Italijan Roland Fischnaller. Vsi trije Slovenci v moški konkurenci so se uvrstili v izločilne boje, dva tudi v četrtfinale – Tim Mastnak je končal na 7. mestu, mesto za njim je bil Žan Košir, 14. mesto pa si je privozil Rok Marguč. Gloria Kotnik je obstala v kvalifikacijah, in sicer na 19. mestu. S trojno zmago so bili danes med moškimi nepremagljivi Italijani – drugi je bil Mirko Felicetti, tretji pa Edwin Coratti. Največja deskarska zvezdnica, povratnica po poškodbi, Ester Ledecka iz Češke, ki ima na Rogli že pet zmag, je tokrat izgubila v finalu, boj za tretje mesto je dobila Japonka Tsubaki Miki.

Pohval na račun organizatorjev že med tekmo in tudi po njej ni manjkalo. Tekmovalci so hvalili tako pripravo same proge, ki je zdržala vse vožnje, kljub temu da je včeraj na Pohorju celo deževalo, zadovoljni pa so bili tudi z ostalo organizacijo. (Jure Mernik)

