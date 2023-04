Na Rogli so v 112 dneh našteli skoraj 200 tisoč smučarjev

Na Rogli so v nedeljo končali smučarsko sezono, ki je trajala 112 dni. V tem času so našteli 196.115 smučarjev. Številka je za 8,7 odstotka nižja kot v prejšnji zimi, ko pa je bilo tudi 10 smučarskih dni več. Te so letos zaradi visokih temperatur izgubili v prvi polovici decembra. Letošnjo zimsko sezono so sicer izpeljali s petimi novimi topovi za tehnično zasneževanje ter delno prenovljenim Wellnessom Planja.

Iz Uniturja so še sporočili, da so od začetka decembra do konca marca na Rogli in v Termah Zreče skupaj zabeležili 91.076 nočitev. Od tega so jih 43 odstotkov ustvarili tuji gostje, največ Hrvati, Madžari, Nemci, Bosanci in Čehi.

V prihajajoči poletni sezoni se bodo v Uniturju osredotočili na doživljajsko ponudbo za družine, razvoj programov, ki so povezani z aktivnostmi, predvsem pohodništvom in kolesarjenjem v naravi in na svežem zraku ter ustvarjanju novih kulinaričnih zgodb. Hkrati pa pripravljajo atraktivne novosti, ki bodo od novembra 2023 na voljo v Parku Mašinžaga na Rogli, kjer bo osrednje mesto namenjeno novi izklopljivi 6-sedežnici Mašinžaga z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami. Le-ta bo smučarjem omogočala hitro in udobno izkušnjo, hkrati pa bo namenjena za prevoz pohodnikov, kolesarjev s kolesi in predvsem tistih, ki se bodo spuščali po Letečem toboganu in po stezi za gorske trikolesnike ali pa se soočili s Gozdnim pustolovskim izzivom. V Bike parku Rogla bodo sočasno uredili še dve novi družinski progi, namenjeni vsem družinskim članom, ki se bodo po začetnih vajah v kolesarskem poligonu na vrhu Rogle, podali v sam park in se preizkusili na družinam prilagojenih izvirnih elementih.

Foto: Iztok Medja, Vid Ponikvar, Peter Marinšek

1 od 6