Na Rogli odprli novo pridobitev: park Mašinžaga s sodobno sedežnico

Na Rogli so danes odprli eno najpomembnejših pridobitev v zadnjem obdobju, park Mašinžaga z najmodernejšo šestsedežnico.

Odprtja so se udeležili številni gostje iz političnega in gospodarskega življenja, predstavniki lokalnih skupnosti, turizma in drugi.

Med njimi tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter njegova hrvaška kolegica, ministrica za turizem in šport dr. Nikolina Brnjac. Trak pred novo šestsedežnico so poleg njiju prerezali še predsednik in člane uprave Uniorja Darko Hrastnik ter Branko Bračko, izvršna direktorja Uniturja Barbara Soršak in Aleš Slapar ter vodja smučišča Rogla Bojan Pergar.

Ob odprtju so v zasnovali zanimiv program, ki so ga začeli z novinarsko konferenco in nadaljevali na prizorišču ob sedežnici. Povezoval jo je Domen Valič, prepevala sta Maraaya, dogajanje so ob nagovorih za govorniškim pultom, ki so ga nekaj minut pred tem izrezali iz kocke ledu, z atraktivnimi smučarskimi spusti po Mašinžagi popestrili smučarji vseh generacij. Pridobitev sta blagoslovila mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl in župnik Stanko Krajnc.

Daljša reportaža bo objavljena v lokalnem časopisu NOVICE.