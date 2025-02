Na Rogli in v Termah Zreče zadovoljni z zasedenostjo med počitnicami

V Uniturju so z zasedenostjo med letošnjimi slovenskimi zimskimi počitnicami zadovoljni. Rogla in Terme Zreče sta bila oziroma bosta v povprečju zasedena dobrih 90 odstotkov. Kot so sporočili iz podjetja po pričakovanjih zimske počitnice v Uniturjevih centrih preživlja največ slovenskih gostov, ki skupaj ustvarjajo 61 odstotkov vseh nočitev v tem obdobju. Tako na Rogli kot v Termah Zreče so zadovoljni tudi s številom dnevnih obiskovalcev.

Sicer pa bo smučišče na Rogli predvidoma obratovalo do konca marca, bo pa to seveda odvisno od snežnih in temperaturnih pogojev. Več jutri v lokalnem časopisu NOVICE.

Foto: Unitur