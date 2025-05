Na Rogli bo 30. avgusta 1. Slovenski gozdarski trail. Pobudo za ta dogodek so dali Slovenski državni gozdovi (SiDG), s podpisom pogodbe o sodelovanju pa so ga uradno podprli tudi na Občini Zreče in v organizaciji LTO Rogla-Zreče, GIZ. Pri organizaciji bo sodeloval še Unitur.

»Lokacijo smo iskali po celi Sloveniji. Zelo kmalu pa se je pokazalo, da je Rogla ena najbolj primernih oz. odlična. Tukaj so strnjeni prvobitni gozdovi, odlični gozdovi, z odlično infrastrukturo, ki jo omogočajo Uniturjevi objekti. Odločitev za Roglo je bila na koncu relativno lahka,« je ob podpisu pogodbe za lokalni časopis NOVICE in Radio Rogla dejal glavni direktor družbe SiDG Marko Matjašič.

Organizatorji ob prvi izvedbi ponujajo dve trasi, ki bosta dolgi 12 oz. 34 kilometrov. Prvo leto so število prijav, ki že potekajo, omejili na 500. Več o tem, kakšne načrte še imajo na SiDG s trailom na Rogli pa ta teden v tiskanih NOVICAH. (Jure Mernik)