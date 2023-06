Na Resniku gostijo 15. Skumavčeve likovne dneve

Šest slikarjev bo do petka ustvarjalo v eni najmanjših pohorskih vasic.

Na Resniku pod Roglo, v eni najmanjših pohorskih in slovenskih vasic, ta teden potekajo 15. Skumavčevi likovni dnevi. Od ponedeljka do petka ustvarja šest povabljenih slikarjev, v sredo pa se jim bodo pridružili tudi slikarji iz domačega zreškega Arta.

Na Resniku letos slikajo: Sonja Hrastnik Jančič, Zdravko Dolinšek, Pavle Ščurk, Viktor Šest, Miro Švigelj in Veljko Toman, obisk je napovedal še stalni častni gost kolonije Nikolaj Beer.

Ustvarjalne dneve bodo sklenili s petkovim odprtjem razstave, ob katerem bo potekalo druženje prebivalcev in prijateljev Resnika ob tradicionalnem županovem golažu. Petkovo dogajanje bo popestril še nastop Vokalne skupine Expe. Tudi letos bodo na Resniku potekali Mali Skumavčevi likovni dnevi – vodeno ustvarjanje za najmlajše Pohorce. Novost pa je četrtkova maša v cerkvici sv. Jakoba na Resniku. (NK)

