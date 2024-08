Na ptujskem festivalu Dnevi poezije in vina v ospredju pisatelj Zdenko Kodrič

Na Ptuju v tem tednu poteka Mednarodni pesniški festival, ki združuje pesnike in umetnike z vsega sveta ter ponudbo slovenskih vin – Dnevi poezije in vina.

Posebno pozornost namenjajo tudi sodobnim slovenskim pesnikom in pesnicam. Še posebej pa bodo letos osvetlili življenje in ustvarjanje Zdenka Kodriča, letošnjega slovenskega avtorja v fokusu.

Zdenko Kodrič je vsestranski literarni ustvarjalec in dolgoletni novinar; vrsto let je poročal o dogajanju v Slovenski Bistrici in širše. Je Grumov nagrajenec (za gledališko igro Vlak čez jezero), s štirimi romani nominiranec za kresnika ter dobitnik Glazerjeve nagrade.

Ob pisateljevi 75-letnici se bodo njegovi bogati ustvarjalni poti poklonili na dveh festivalskih dogodkih: 22. avgusta bo v ptujski knjižnici pogovor: Zdenko Kodrič in njegova ustvarjalna prostorja. Pogovor bo pospremila otvoritev Kodričeve fotografske razstave, ki nosi naslov Demontaža. Dogodek bo usmerjal David Bedrač;

23. avgusta pa bo dogodek Kilometer poezije: pesnikov sprehod.

Zdenko Kodrič bo udeležence popeljal skozi mesto in predstavil Ptuj kot vir pesniškega navdiha. Med sprehodom se bodo ustavljali na točkah, ki so zanj pomembne in so ga morebiti celo izoblikovale kot pesnika. Skupino bo spremljal tudi turistični vodič, ki bo o vsaki pesnikovi izbrani postaji povedal kakšno zgodovinsko zanimivost. (B. Petelinšek)