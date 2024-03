Na Pragerskem mednarodna razstava cvetja iz krep papirja

Turistično društvo Breza Pragersko Gaj je minuli vikend organiziralo že 6. razstavo cvetja, ki ne ovene. Na letošnji razstavi je v dveh dneh sodelovalo več kot 200 ustvarjalk in ustvarjalcev cvetja iz najrazličnejših materialov. Številni obiskovalci so občudovali male umetnine iz krep papirja, najlona, volne, kvačkanca, jute, slame …

Z izdelovalkami in izdelovalci cvetja je bila zastopana celotna Slovenija: od Prekmurja, preko Štajerske, Koroške, Gorenjske, Primorske, preko osrednje Slovenije do Dolenjske. Pridružili so se tudi razstavljavci iz Hrvaške. Najdaljšo pot so naredili gostje iz društva Repentabor iz Dutovelj v bližini italijanske meje.

Dogajanje na razstavi so obogatili tudi ljudski godci in pevci. Nastopili so pevci s Huma pri Ormožu, pevke z Dobrne, pevke DU Pragersko, godci iz Vadarcev, domači ljudski godci Cugeci, zelo pa so dogajanje obogatili gostje iz Hrvaške, ki so prikazali običaj ob valentinovem, ko se ptički ženijo in otroci iščejo sladke ostanke gostije, zapeli pa so tudi hrvaške ljudske pesmi.

Razstavljavci in obiskovalci so bili nad doživetim izjemno navdušeni in povedali, da z nestrpnostjo pričakujejo naslednjo razstavo. Turistično društvo Cokla je pa poskrbela za topli obrok, pohorski pisker. (B. Ptičar)