Na Poletnicah vrhunski virtuozi

Poletnice v konjiškem starem mestnem jedru so znova navdušile. Čeprav je kazalo, da jih bo odplaknil dež, je vreme zdržalo. Tako so poslušalci lahko uživali v koncertu najbolj virtuoznih primerov iz zgodovine klasične, crossover in jazz glasbe v izvedbi Komornega ansambla Hiše kulture Celje. Vrhunski profesionalni glasbeniki pripravljajo izvirne glasbene in glasbeno-gledališke produkcije, izobraževalne glasbene predstave in koncerte. Leon Firšt, ki je najprodornejši skladatelj mlajše generacije pri nas in dobitnik številnih prestižnih nagrad, je zasnoval nove crossover aranžmaje, ki poslušalcem ponudijo virtuozno glasbeno zabavo z melodijami resnih skladateljev. V zasedbi igrajo violinist Matej Haas, klarinetist Mitja Ritlop, pianist Leon Firšt, tolkalist Urban Krč in kontrabasist Miha Firšt. Poletnice, brezplačne koncerte, organizira Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice. Naslednje bodo 10. avgusta, ko bo nastopila Julija Lubej & Co.

1 od 3