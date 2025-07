Na Pohorju kmalu več nadzora v naravi

Na območju Regijskega parka Pohorje bo v kratkem vzpostavljen večji nadzor, predvsem zaradi vse pogostejših nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju.

V nedavni skupni akciji policije, inšpektorjev in naravovarstvenikov so na terenu zaznali več kršitev, od voženj z motokros motorji, do kolesarjenja po planinskih poteh in trganja zaščitenih rastlin. Večina kršiteljev je prejela opozorila.

Nadzor so izvajali na najbolj obremenjenih turističnih območjih, tudi med gorskokolesarskim festivalom na Kopah.

Zdaj pa sledi nova faza: naravovarstveni nadzorniki bodo na terenu redno spremljali dogajanje in opozarjali obiskovalce ob morebitnih kršitvah.

»Še vedno eno večjih težav na Pohorju predstavljajo nedovoljene vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju – motokros/enduro motorji, štirikolesniki in motornimi sanmi. Za bolj učinkovito izvajanje nadzora je ključna čimprejšnja sprememba zakonodaje z ustreznimi globami za tovrstne prekrške ter ureditev evidentiranja vozil,« so še dodali v sporočilu za javnost.

1 od 3