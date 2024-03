Na pohodu je nova generacija celjskih judoistov

Slovenija je dobila letošnje državne prvake v judu v članski kategoriji. Tri zlate medalje v skupno štirinajstih kategorijah so v soboto v Lendavi osvojili člani celjskega Judo kluba Z’dežele Sankaku. »Na pohodu je nova generacija,« so ob tem v celjskem klubu zapisali na enem od družabnih omrežij. Od vseh nasprotnikov so bili tokrat boljši Nika Tomc v kategoriji do 57 kilogramov, Leila Mazouzi do 63 kilogramov in Urh Ogrizek med moškimi do 73 kilogramov. S tremi zlatimi in po dvema srebrnima in bronastima medaljama so bili Celjani najboljši tudi v klubski razvrstitvi. Srebrni medalji sta priborili Arabela Kostanjevec (do 48 kg) in Neža Hladnik (do 70 kg), bronasti pa Zarja Mastnak (do 52 kg) in Lana Kopitar (do 63 kg).

Iz bistriškega Impola je državni prvak postal David Štarkel (do 60 kg). (Jure Mernik)

Foto: Judo klub Z’dežele Sankaku