Na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica poletje v znamenju tehnologije

Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica to poletje ne sameva. Od 7. julija pa vse do začetka novega šolskega leta na šoli potekajo brezplačne poletne delavnice robotike, programiranja, uporabe naprednih tehnologij in krepitve tehničnih veščin. Ravnateljica Nadja Stegne je pojasnila, da delavnice izvaja podjetje Kadring v okviru projekta Digi veščine – tvoja moč! Projekt sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Otroci imajo tako priložnost za učenje skozi igro, ustvarjalnost in raziskovanje sodobnih tehnologij.