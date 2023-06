Na OŠ Gustava Šiliha v Laporju pripravili prireditev Pozdrav poletju

Šolsko leto se počasi zaključuje. Ker prihaja poletje in za otroke čas brezskrbnih počitnic, so na Osnovni šoli Gustava Šiliha v Laporju pri Slovenski Bistrici včeraj pripravili prireditev z naslovom Pozdrav poletju. Na prireditvi, ki je potekala v šolskem parku, so nastopili njihovi učenci in učenke. Pripravili so zanimive točke. Ob koncu programa je spregovorila tudi ravnateljica Margareta Voglar, ki je prebrala pesem Anje Štefan z naslovom V dvoje ter s prvo kitico »Topel vetrič, noge bose, razdeliva si na kose lubenico težko, zrelo, no, pa nama je uspelo.«, povabila otroke in vse prisotne na kos lubenice ob koncu prireditve. (D.G.)

