Na Oplotniškem urejajo plazove

Na Oplotniškem tudi med poletjem nadaljujejo s sanacijami plazov, ki so se sprožili v neurju pred dvema letoma.

Trenutno sanirajo plaz na javni cesti na območju Okoške vasi in plaz na Okoški Gori 7, s sanacijo plazu na javni cesti Spodnje Božje – Volavci pa so že končali. »Z izvedbo navedenih ukrepov občina skrbi za varnost občanov, zmanjšanje tveganja za nadaljnje zdrse in ohranjanje kakovostne prometne infrastrukture,« so ob tem sporočili z Občine Oplotnica.

Več pa jutri v novi številki NOVIC.

1 od 3

Foto: Občina Oplotnica