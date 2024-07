Na Olimpijskih igrah v Parizu tudi bistriška odbojkarja Žiga in Tonček Štern

Danes se s slovesno otvoritvijo, v Parizu pričenja največje športno tekmovanje – poletne Olimpijske igre. Med izjemnimi športniki, ki so dobili vstopnico za Olimpijske igre, sta tudi odlična odbojkarja, brata Žiga in Tonček Štern iz Slovenske Bistrice. Na odbojkarskem turnirju se bo merilo 12 reprezentanc. Slovenci bodo igrali v skupini A. 28. julija se bodo pomerili s Kanado, 30. julija s Srbijo in 2. avgusta še z aktualno olimpijsko prvakinjo Francijo.

»Uvrstitev na OI so sanje vsakega športnika. Fenomenalno, težko bi opisal te občutke. Šele, ko bomo vstopili v olimpijsko vas, se bomo zavedali, kaj nam je uspelo,« pravi Tonček. Žiga pa ambiciozno napoveduje, da na igre ne gredo samo sodelovat, pač pa bodo napadli najvišja mesta. »Skupina vsekakor ni lahka. Vseh enajst reprezentanc z izjemo Egipta je zelo kakovostnih in verjamem, da se lahko vsa vmešajo v boj za odličja. Taktiziranja ne sme biti, vse bo odvisno od nas samih, upam na dobro pripravljenost.« Tonček doda: »Po moje je najtežja skupina B, kjer so skupaj Brazilci in Italijani. Z žrebom v naši skupini A smo lahko zadovoljni. Imamo realne možnosti, da napredujemo iz skupine. Vsi vemo, kaj so nam cilji tako osebno kot ekipno. Želimo doseči nekaj več.«

Več o bratih Štern, bistriških športnikih, ki so že nastopali na OI ter kje bodo spremljali letošnje igre nekdanji olimpijci Filip Leščak, Boštjan Fridrih, Franc Očko in Ivan Trajkovič, pa v aktualni julijski številki Bistriških novic. (GA)