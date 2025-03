Na Občini Poljčane že zbirajo predloge za občinska priznanja. Občane, društva, podjetja, politične stranke in druge organizacije so pozvali k podajanju predlogov za podelitev občinskih priznanj. Športna društva, klubi in športne zveze pa lahko podajo predloge za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v preteklem letu.

Vse predloge je potrebno podati do 11. aprila. Nagrajenci bodo uradno razglašeni na osrednji občinski prireditvi, ki bo 30. maja 2025.