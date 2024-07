Na morju 100 babic in dedkov ter vnukinj in vnukov

Kar 100 babic in dedkov ter vnukinj in vnukov je včeraj uživalo na morju. S kopalnim avtobusom oz. kar dvema sta jih tja peljala Radio Rogla in Banka Sparkasse, ki je to medgeneracijsko akcijo podprla že tretje leto zapored.

Preden so prispeli na morje, so se potniki ustavili v Ljubljani, kjer so jih pozdravili in dodatno obdarili predstavniki Banke Sparkasse. Prijetno morsko doživetje v Izoli pa so letos med drugim popestril še s panoramsko vožnjo s turistično ladjico ob slovenski obali. Ob koncu akcije ‘Mi gremo na morje’, ki je tudi letos potekala ob podpori Humanitarnega društva Enostavno pomagam, so se zapeljali še v vasico Marezige, kjer so imeli pozno kosilo.

Prijetno utrujeni, a z lepimi spomini in nekaterimi obujenimi in novimi prijateljstvi, so se s celodnevnega potepa, ki so ga ‘zrežirali’ v Turistični agenciji Pohorje turizem, domov vrnili pozno zvečer.

1 od 48