V Zavodu Celeia Celje so včeraj – na Martinovo soboto, v sodelovanju z druščino Vin.CE, Hotelom Evropa in drugimi partnerji, prvič organizirali celodnevno dogajanje na Krekovem trgu. K sodelovanju so uspeli privabiti petnajst različnih vinarjev iz celotne Slovenije. Njihovo ponudbo so dopolnili ponudniki domačih dobrot. Poskrbljeno je bilo tudi za ulično kulinariko in pester zabavni ter izobraževalni program. (Foto Jure Bajic)

1 od 5