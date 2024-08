Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica pripravili vrsto brezplačnih izobraževanj za odrasle

Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica so pripravili vrsto brezplačnih izobraževanj za odrasle. Ponujajo digitalno, medijsko, jezikovno, finančno, trajnostno, zdravstveno in socialno opismenjevanje. Programi so za upravičence v celoti brezplačni. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je bila namreč lani uspešna na razpisu Temeljne kompetence 2023–2029, ki ga sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija. Za razne izobraževalne programe bo Ljudska univerza s še tremi partnerji v prihodnih petih letih prejela 1,7 milijona evrov.

Za kakšna izobraževanja konkretno gre?

Upravičenci bodo svoje kompetence lahko izboljšali na programih, kot so Računalniška pismenost za odrasle, Sporazumevanje v slovenskem jeziku, Sporazumevanje v tujih jezikih, Upravljanje z osebnim premoženjem, Finančna pismenost, Trening socialnih veščin/Socialne kompetence, Upravljanje s spremembami, Od stresa do ravnovesja, Razvoj kariere starejših zaposlenih, Medgeneracijsko učenje na delovnem mestu, Tako smo se zabavali včasih, Hipokratov program, Skrb zase – naredi sam za svoje zdravje, Hiša zdravja, Presneti planeti – uvod v astrologijo, Trajnostna pismenost (trajnostno oblačenje, prehranjevanje, načrtovanje in urejanje vrtov ter trajnostna mobilnost), Poslovno komuniciranje, Osnove za delo z računalnikom doma in pomoč v pisarni, Uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja, Digitalna komunikacija in aktivno državljanstvo, Pripravite mobilne telefone, Izdelava tehnične dokumentacije (modeliranje, kartiranje …), Od načrta do 3D natisa.

Spoznavanje z računalnikom

Ob zavedanju izzivov in nevarnosti, ki jih neveščim in posledično tudi najbolj ranljivim uporabnikom predstavlja informacijska tehnologija, so na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica v okviru operacije Temeljne kompetence 2023–2029 že organizirali izobraževalni program Računalniška pismenost za odrasle. Udeleženci štirih skupin so se spoznali z računalniško opremo in osnovnimi pojmi informacijske tehnologije. V treh tednih so pod vodstvom Marka Kužnerja osvojili osnovne funkcije osebnega računalnika, operacijskega sistema in spleta, se naučili ustvarjati in oblikovati besedila ter delati z elektronsko pošto.