V domu kulture na Črešnjevcu je ta čas na ogled razstava likovnih del, nastalih na 6. regijski likovni koloniji z naslovom Poletje v paleti barv. Razstava predstavlja izbor likovnih ustvarjalcev, ki so na koloniji z različnimi tehnikami ujeli poletni utrip in barvitost letnega časa. Svoja dela razstavlja več kot 40 avtorjev z različnih koncev regije, ki so ustvarjali pod vodstvom mentorja Ervina Dvoršaka.

Razstava bo na ogled do 30. junija, nato se seli v bistriško knjižnico.

