Na konjiškem Starem trgu, kjer so porušili objekt, bo zrasla nova stavba

Na konjiškem Starem trgu so ob koncu minulega leta podrli objekt s hišno številko 3. Lastnik Norbert Salobir je za to dobil dovoljenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj je bila stavba v zelo slabem stanju. Bo pa na istem mestu zgradil novo stavbo, ki bo zelo podobna prejšnji. Salobir, ki ima v lasti tudi sosednji objekt, katerega obnova gre h koncu, je prepričan, da bo novi objekt na pogled veliko lepši, kot je bil tisti, ki so ga porušili. V načrtu je, da v spodnjih prostorih uredijo dva poslovna lokala, nad njima pa tri ali štiri stanovanja. Gradnje naj bi se lotili še letos, najbrž kmalu za tem, ko bo stekla prodaja petnajstih stanovanj v objektu Stari trg 1 – ta pa naj bi bil vseljiv spomladi. (Jure Mernik)

