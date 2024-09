Na konjiškem bazenu rekordna kopalna sezona

Konjiški bazen so letos odprli 15. junija in zaprli 1. septembra. V teh 79 dneh so realizirali 75 kopalnih dni in našteli 15.916 kopalcev. To pomeni, da sta v povprečju na bazenu ohladitev iskala 202 kopalca na dan (lani 191, predlani 187). Te številke so najvišje, odkar vodijo tovrstno statistiko.

Vreme je to poletje z izjemo prvih obratovalnih dni dobro sodelovalo z upravljavci bazena. V sicer rekordnem letu pa je nekoliko padla prodaja sezonskih kart. Več o kopalni sezoni 2024 v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)