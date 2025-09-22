Na Kolesarskem skoku na Tri kralje dosegli novi rekord

Na nedeljskem Kolesarskem skoku na Tri kralje so dosegli novi najboljši čas proge.

14-kilometrsko traso iz Slovenske Bistrice preko Visol, Velikega Tinja in Planine pod Šumikom do cilja pred hotelom Jakec je najhitreje prevozil Mitja Dovnik (ŠD RIKITEAM), ki je v cilj prišel s časom 37 minut in 37 sekund. Le sekundo za njim je bil na cilju Miran Kovačič (SWATT CLUB).

Proga je bila med dirko zaprta za promet, odlične vremenske razmere pa so pripomogle k še večjemu vzdušju. Organizator Aleš Juhart je bil po tekmovanju zadovoljen: »Na Treh kraljih smo zabeležili več kot 180 kolesarjev, ki so se podali na traso iz Slovenske Bistrice, in več kot 30 otrok, ki so tekmovali na kratki revijalni dirki – od poganjalčkov do mladih kolesarjev različnih starostnih kategorij. Vreme nam je bilo resnično naklonjeno, zelo pa nas veseli tudi, da smo obisk v primerjavi z lanskim letom skoraj podvojili.«

Prvič so letos podelili tudi posebno nagrado – podpisana dresa Tadeja Pogačarja in Urške Žigart. Prejela sta ju zmagovalca skupnega seštevka časov Kolesarskega skoka na Roglo in Kolesarskega skoka na Tri kralje, Eva Vidak in Miran Kovačič.

