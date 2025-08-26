Na koga tokrat računa Matjaž Kek?

Na seznam kandidatov za uvodni dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo je selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek uvrstil 23 nogometašev. Na nastop proti Švedski (5. septembra v Stožicah) in Švici (8. septembra v gosteh) lahko računata člana celjskega kluba Žan Karničnik in Danijel Šturm . Vabilo na priprave sta prejela tudi igralca, ki sta v mlajših selekcijah nosila dres konjiške Dravinje, Žan Vipotnik in Svit Sešlar .

