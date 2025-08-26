Na koga tokrat računa Matjaž Kek?

Na seznam kandidatov za uvodni dve tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo je selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek uvrstil 23 nogometašev. Na nastop proti Švedski (5. septembra v Stožicah) in Švici (8. septembra v gosteh) lahko računata člana celjskega kluba Žan Karničnik in Danijel Šturm. Vabilo na priprave sta prejela tudi igralca, ki sta v mlajših selekcijah nosila dres konjiške Dravinje, Žan Vipotnik in Svit Sešlar.
Celoten seznam Slovenije:
– vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Vejle), Martin Turk (Estoril);
– branilci: Petar Stojanović (Legia Varšava), Jaka Bijol (Leeds), Jure Balkovec (Fatih Karagumruk), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Zenit), David Zec (Holstein Kiel);
– vezisti: Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Udinese), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Dejan Petrovič (Rijeka), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Svit Sešlar (Eyupspor);
– napadalci: Andraž Šporar (Alanyaspor), Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea), Danijel Šturm (Celje).
Foto: NK Celje