Na klopi Dravinje ostaja Almir Sulejmanović

Takoj po uspešno končani sezoni so pri Nogometnem društvu Dravinja potegnili zelo pričakovano potezo in z njo rešili pomembno vprašanje pred naslednjo sezono 2025/2026. Predsednik društva Goran Furman in dosedanji trener članskega moštva Almir Sulejmanović sta podpisala dogovor o nadaljnjem sodelovanju. »Gremo skupaj novim zmagam naproti!« so ob tem zapisali na Facebook profilu ND Dravinja. Konjičani, ki so letos v 2. slovenski ligi končali na sedmem mestu, bodo s pripravami začeli 30. junija. (J. M.)

Foto: ND Dravinja