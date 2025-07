Tokrat se je mogočni Stari grad za en večer premaknil med morske valove, galebe in burjo. Gostil je namreč koncert priljubljenega hrvaškega pevca Tomislava Bralića in Klape Intrade, ki so se ob praznovanju 40. obletnice svoje izjemne glasbene poti podali na jubilejno turnejo, v okviru katere so prišli tudi v Celje. Foto: Zavod Celeia Celje.



1 od 3