Na Gimnaziji Slovenske Konjice prvič trije oddelki prvih letnikov

Na Gimnaziji Slovenske Konjice so prvič v zgodovini razpisali tri oddelke in sprejeli številčno najmočnejšo generacijo gimnazijcev.

»Že na letošnjih informativnih dnevih se je pokazalo izjemno zanimanje, kar je potrdil tudi aprilski vpis. Poleg dveh polnih oddelkov smo zapolnili še tretjega. Uspeh dijakov ob vpisu je bil zelo visok, povečan interes pa je prišel iz praktično vseh okoliških osnovnih šol,« je pojasnila ravnateljica in direktorica Jasmina Mihelak Zupančič.

Po njenem se je odločitev o odprtju tretjega oddelka hitro izkazala za smiselno in upravičeno. »Podprli so jo kolektiv in vsi strokovni organi, potrdilo pa je dalo tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Sledile so priprave na izvedbeni ravni – od prilagoditev prostorov do organizacije pouka – v šolsko skupnost pa so se vključili tudi novi sodelavci,« je sporočila Mihelak Zupančič, prepričana, da se je konjiška gimnazija v lokalnem in širšem prostoru uveljavila z odličnimi dosežki dijakov in profesorjev ter s sodelovanjem v številnih šolskih, nacionalnih in mednarodnih projektih.

Foto: Dijaki prvih letnikov Gimnazije Slovenske Konjice.