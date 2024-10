Turistično društvo Slovenske Konjice je ob pomoči Občine Slovenske Konjice je organiziralo nastop in sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu.

Ob mednarodnem dnevu starejših so 1. oktobra v Ljubljani Konjičani povezali srca prijateljskih društev in s programom obogatili ta festival v Ljubljani. Z bogatim kulturnim programom, ki so ga poimenovali ‘Sprehod skozi čas’, so navdušili občinstvo in predsednico države Natašo Pirc Musar. Na odprtem prizorišču je nastopilo več kot dvajset nastopajočih iz Dravinjske doline.

