Na evropskih volitvah bodo kandidirali tudi Celjani

Evropske volitve. Tudi Celjani bomo 9. junija glasovali za poslance v Evropski parlament.

Celjani. Teh je na listah kandidatov za Evropski parlament bore malo.

Volitve poslancev za Evropski parlament bodo potekale 9. junija. Le-te sicer potekajo vsakih 5 let. Celjani smo nazadnje o tem glasovali maja leta 2019. Istočasno, kot bomo volili svoje predstavnike v Evropskem parlamentu, bodo na voliščih potekali kar trije posvetovalni referendumi: o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor ter o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Malo celjskih kandidatov

Obrnili smo se na vse stranke, ki bodo svoje liste kandidatov ponudile na junijskih evropskih volitvah, in ugotovili, da je na listah bolj malo celjskih kandidatov. To so le Primož Brvar, ki kandidira na listi stranke SD, Janja Sluga, Laščanka, ki je že tri mandate celjska poslanka ter kandidira na listi stranke Gibanje Svoboda, in celjska odvetnica Alenka Pečnik, ki kandidira na listi stranke Nič od tega. Iz širše savinjske regije sicer prihajata še Katja Berk Bevc iz Kozjega, ki kandidira na listi stranke NSi, ter okoljska aktivistka ter podpredsednica stranke Urša Zgojznik, ki prihaja iz Rečice ob Savinji, kandidira pa na listi stranke VESNA – zelena stranka. Nekatere stranke nam do zaključka redakcije še niso sporočile, ali imajo celjske kandidate.

Več o tem, za kaj se bodo celjski kandidati zavzemali, zakaj sploh voliti in koliko je volivcev v Celju pa v Celjanu.