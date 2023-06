Na evropske igre na Poljsko tudi številni štajerski športniki

Na tretjih Evropskih igrah, ki bodo med 21. junijem in 2. julijem, bo nastopil kar 137 slovenskih športnikov. Ti se bodo pomerili v 19 športnih panogah. Glavno mesto tekmovanja bo Krakov, sicer pa bodo prizorišča po vsej Poljski.

V slovenski reprezentanci – predstavili so jo včeraj, bo tudi precej Štajercev. Med njimi so člani Atletskega društva Kladivar Celje Vid Botolin (5.000 m), Ian Matic Guček (400 m ovire), Jan Vukovič (800 m), Klara Lukan (5.000 m), Esma Pajt (kladivo), Martina Ratej (kopje) in Tina Šutej (palica), judoisti za mešano ekipno tekmo Vito Dragič (JK Impol), Enej Marinič (JK Branik Maribor) in Alen Vučina (JK Oplotnica). V slalomu na divjih vodah bo nastopil kajakaš celjskega kluba Lan Tominc. Timi Zajc iz Hramš bo tekmoval v smučarskih skokih, Bistričan Ivan Konrad Trajkovič v tawekwondoju, … Med najbolj znanimi slovenskimi športniki, ki bodo potovali na Poljsko so denimo tudi Kristjan Čeh, Maruša Mišmaš Zrimšek, Adrian Gomboc, Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Špela Ponomarenko Janić, Tanja Žakelj, Darko Jorgić, Anže Lanišek, Živa Dvoršak, …

Foto: Aleš Fevžer

