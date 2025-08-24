Na drugi dirki po vrnitvi Tim Gajser že tik pod zmagovalnim odrom

Motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v nizozemskem Arnhemu osvojil četrto mesto v elitnem razredu MXGP – bil je šesti v prvi in tretji v drugi vožnji. Zmagal je domačin Jeffrey Herlings.

Makolčan je ta konec tedna vozil na drugi dirki po vrnitvi zaradi poškodbe. V skupnem seštevku sezone je pridobil eno mesto in je zdaj deveti (368 točk). Vodi Francoz Romain Febvre, ki je pri 835 točkah. Do konca sezone so še tri dirke, naslednja čez dva tedna v Turčiji v Afyonkarahisarju.

Foto: AMZS