Na Dobrotah slovenskih kmetij ponovno blesteli tudi bistriški okusi

Med 16. in 18. majem 2025 je v Minoritskem samostanu na Ptuju potekal 36. festival Dobrote slovenskih kmetij. Tudi letos je postregel z bogatim izborom domačih izdelkov iz vse Slovenije. V sklopu festivala so podelili priznanja najboljšim v kar 17 skupinah živilskih izdelkov. Strokovne ocenjevalne komisije, sestavljene iz izkušenih in certificiranih ocenjevalcev, so v mesecih pred festivalom ocenjevale več sto izdelkov. Med nagrajenci so se tudi letos znašli številni predstavniki z Bistriškega.

Zlata priznanja za sokove in sirupe

Branko Kruh s Pragerskega (Zeleno bogastvo) je osvojil zlato priznanje za sok mlade pirine trave, medtem ko je Sanja Leskovar iz Slovenske Bistrice (Kmetija Leskovar, Videž) prejela zlato za sirup jabolčne mete. Bojan Frešer z Zgornje Ložnice je prejel dve srebrni priznanji – za jabolčni in hruškov motni sok, Kmetija Leskovar pa še srebro za jabolčni sok s cimetom.

Sladki namazi

Tudi pri marmeladah so bili naši predstavniki med najboljšimi. Zlato so osvojile Petra Korenak iz Poljčan za slivovo marmelado, Valerija Kovačič iz Laporja za domačo marmelado in ponovno Kmetija Leskovar za jagodno marmelado. Prav tako je zlato priznanje za haskap džem prejela Marija Turin (kmetija Skerbiš) iz Makol.

Zelišča, čaji, suho sadje in žgane pijače

Na področju zeliščnih čajev je bil izjemno uspešen Boštjan Erker iz Laporja, ki je prejel kar dve zlati priznanji – za čaj proti astmi in za čaj za lahko noč. Branko Kruh je za svojo rujevino prav tako prejel zlato.

Pri suhem sadju je Kmetija Skerbiš (Marija Turin) osvojila zlato za sadne trakce – haskap. Med žganimi pijačami pa se je kar pet zlatih priznanj znašlo v rokah Roka Ozimiča (Tivži) iz Vrhol oz. Zgornje Ložnice, za različne domače likerje. Zlato priznanje je osvojila tudi Marija Turin (Skerbiš) za borovničke, medtem ko je Ozimič prejel še bron za domači jager.

Suhomesnati in mlečni izdelki

V skupini mesnih izdelkov je Boris Vidnar iz Poljčan prejel zlato za domačo pašteto, Edi Zorko iz Šmartnega na Pohorju za klobaso in bronasto za divjačinsko salamo, Aleš in Pavla Rabič iz Slovenske Bistrice pa sta prejela srebrni priznanji za salami, bronasta pa še za bunko. Boris Rabič (kmetija Pohrc) iz istega kraja je bil prav tako prepoznan z bronastimi priznanji za salamo in kmečko salamo.

Med mlečnimi izdelki se je z zlatom za mladi sir in bronastim priznanjem za skuto izkazala Anja Obrul (kmetija Lamperček) iz Oplotnice. Kmetija Rabič je prejela bron za domači sir.

Olja, namazi in semena z odličnimi ocenami

Na področju olj je več zlatih in srebrnih priznanj prejela Brigita Hergan s Pragerskega za bučna in sončnična olja, prav tako Aleš Kotnik za sončnično (zlato) in laneno olje (bronasto priznanje).

Med konzerviranimi vrtninami je s svojimi bučnimi izdelki blestela Kmetija Hergan (prejela je zlato za bučni kremni namaz ter slana bučna semena in pa srebro za hren v bučnem olju. Dušan Pušnik iz Črešnjevca pa je prejel zlato za pražene bučnice in namaz iz bučnih semen.

Priznanja za kruhe, potice in testenine

V skupini izdelkov iz žit je za domače rezance zlato osvojila Helena Boček iz Oplotnice, Marija Črešnar (domačija Forbar) iz Malahorne za ajdov kruh z orehi, Stanka Črnec iz Markečice za polbeli kruh, Marija Kušar iz Križnega Vrha za orehovo potico, Maja Motaln (Pitri) iz Zgornje Ložnice za Majin polnozrnati pšenični kruh, ter Marija Vetrih iz Kota na Pohorju za sadni kruh.

Štefanija Vetrih iz Gorice pri Oplotnici je za svoj mešani kruh prejela bronasto priznanje.

Festival Dobrote slovenskih kmetij tako tudi letos dokazuje, kako bogata in kakovostna je bistriška kulinarična dediščina. Vsi nagrajenci pa so se izkazali s trudom, znanjem in predanostjo domači pridelavi in predelavi.